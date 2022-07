La demande en électricité n'a jamais été aussi importante : EDF-Corse invite à la "sobriété"

Le système électrique corse est donc dans une situation « tendue ». En cause, les fortes températures, au-dessus des normales de saison. « À titre d'exemple, la température moyenne du mois de juin est établie à 4.6 degrés au-dessus des normales. On attend dans les prochaines semaines, une température moyenne dépassant de 5 degrés les normales », développe EDF. Par ailleurs, l’île fait face à un déficit de précipitations « moins 41% par rapport aux normales sur la même période », qui se traduit par une « sécheresse importante ». Les deux départements sont en « vigilance sécheresse renforcée », rappelle EDF.



De quoi craindre des risques de pannes ? « Notre métier est d’assurer l’équilibre entre la production et la consommation, mais on est sur un processus industriel qui peut subir des aléas, qui peut connaitre des pannes », reconnait la spécialiste. Mais cette dernière se veut pourtant rassurante : « Cela fait plusieurs mois que nous nous préparons à passer l’été avec des programmes de maintenance. Nos centrales thermiques et hydrauliques sont disponibles. »



Avec la sécheresse, les ressources hydrauliques sont notamment surveillées « avec une grande prudence ». Ainsi, les taux de remplissages des retenues de Tolla et Calacuccia sont jugés « bons » pour la saison, puisqu’ils sont à hauteur de 80 et 90%. Le parc est donc « sécurisé ». Par ailleurs, « toutes les équipes sont mobilisées, des agents peuvent intervenir en cas de panne », assure Amandine Bono.