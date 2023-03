La cour d'appel de Bastia confirme la condamnation de l'ancien sénateur Joseph Castelli

L'élu avait été condamné le 30 mars 2021, en première instance par le tribunal correctionnel de Bastia, pour trafic d'influence passif et de faux en écriture à une peine de 4 ans de prison, dont 3 ans ferme, assortie d'une amende de 100.000 euros et de la confiscation de sa villa - ces dernière ont été confirmées lors du jugement en appel. Joseph Castelli avait été incarcéré durant quelques semaines, avant d'être relâché sous contrôle judiciaire, en raison de son âge et de problèmes de santé.



L'ancien maire de Penta di Casinca, qui avait aussi été président du conseil départemental, et président du syndicat intercommunal de Casinca, aujourd'hui âgé de 74 ans, faisait face à des poursuites judiciaires pour avoir fait construire sa villa entre janvier 2009 et novembre 2011 par trois entreprises, jugées dans le même dossier, auxquelles il avait attribué des marchés publics.