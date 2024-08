La commune de Lecci a pris un arrêté interdisant le port du burkini sur ses plages

Afin de « pouvoir continuer et améliorer le vivre ensemble » et considérant que « les tenues vestimentaires religieuses ostentatoires peuvent être source de conflit grave », le maire de Lecci, Don Georges Gianni, a pris ce mercredi 7 août un arrêté « portant interdiction d’accès aux plages et de baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte ». Motivant sa décision par le fait que « la tenue des usagers de la plage et des baigneurs doit permettre de garantir au maximum le respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les plages de la commune » il pointe en effet le « contexte particulier justifiant le maintien de l’état d’urgence », ainsi que « les attentats terroristes commis en France et à travers le monde » et « le climat de tension internationale actuel, notamment au Moyen et au Proche Orient » et estime qu’ « une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse alors que la France et les lieux de culte religieux peuvent être la cible d’actes terroristes est de nature à créer des risques de troubles à l’ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu’il est nécessaire de prévenir ».



« Ces circonstances ainsi que le principe constitutionnel de laïcité et le principe de neutralité des services publics qui en découle, imposent de garantir la sécurité, les droits et libertés de chacun », ajoute-t-il encore dans le texte de cet arrêté qui interdit de facto l’accès aux plages et la baignade sur la commune de Lecci jusqu’au 30 septembre « à toute personne n’ayant pas une tenue correcte respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ». « Le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes y est également interdit », est-il précisé.