La communauté de communes di Lisula-Balagna dans ses nouveaux locaux

La Communauté de Communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse est désormais dans ses nouveaux locaux. Il a été présenté ce mercredi matin en comité restreint. Dès que la situation sanitaire le permettra, une inauguration officielle aura lieu.

En attendant, c'est Lionel Mortini, président de la la Communauté de Communes di Lisula-Balagna qui a accueilli la presse pour une visite guidée des locaux.

En préambule, Lionel Mortini rappelait : que « à la fusion des deux Communautés de communes, les effectifs des personnels administratifs ont atteint 25 agents. Tous étaient installés immeuble Céleste, dans des locaux de moins de 150 m2, en location pour un montant annuel de près de 30 000€. Il y avait donc urgence à trouver une solution ».

Et de poursuivre : « en trois ans, la Communauté de communes a fait l’acquisition du premier étage du bâtiment de la Poste de L’Île- Rousse. Des travaux d’aménagement ont été réalisés afin d’y installer le nouveau siège social dont la CCIRB est désormais propriétaire.

Ces nouveaux locaux répondent aux besoins du personnel et aux besoins du public que nous recevons. C’est une véritable valeur ajoutée car les services administratifs sont à présent au coeur de la cité paoline, contribuant ainsi au dynamisme de la ville et permettant un meilleur accès pour les usagers."





Le montant total de l’acquisition du siège s’élève à 557 300 € et le montant des travaux à 682 880,21 € hors taxes

L’acquisition et les travaux ont été financés à hauteur de 80 % par la Collectivité de Corse (à travers notamment l’Agence de l’Urbanisme) et l’État.

Le coût total de l’opération s’élève donc, pour la Communauté de communes, à 193 514,42 € après encaissement des subventions et du FCTVA, pour une superficie de 400 m2.



Une labellisation « BBC – Effinergie Rénovation »

« Le bâtiment a fait l’objet d’une rénovation énergétique globale et performante. La qualité du projet a ainsi permis d’obtenir la labélisation « BBC-Effinergie Rénovation » ajoutait le président de la com com di Lisula-Balagna.

La première phase étant terminée, une nouvelle opération va être lancée pour la construction d’un second étage. En effet, la dalle de plafond offre une aire à bâtir de la même surface à l’étage supérieur. Ce projet a reçu un accord de principe de l’Architecte des Bâtiments de France.

"Notre souhait est de réaliser un véritable pôle administratif de 800 m2 en centre ville, qui répondra aux exigences du développement de notre territoire » soulignait, enfin, Lionel Mortini.