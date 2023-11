La communauté de commune de Calvi Balagne fait la chasse aux déchets

Ce mercredi 22 novembre, une quinzaine de bénévoles se sont retrouvés dans la Pinède de Calvi pour un ramassage de déchets abandonnés où plusieurs kilos de déchets ont été récoltés. Ce matin, 2 classes de 4e du collège de Calvi, elles sont venues nettoyer la plage. "Je suis venue par l’invitation d’une amie. J’ai trouvé que c’était une très bonne idée, car pour moi la gestion des déchets est un combat permanent près de chez moi. Et lorsque je promène mon chien, j’en ramasse toujours. Alors lorsqu’il y a des actions de ce genre, j’en profite." explique Florence, bénévole.

Une semaine dynamique qui a débuté ce lundi 20 novembre en centre-ville de Calvi par l’intervention des agents de la CCCB avec le ramassage des mégots. "C’était une action symbolique dans la continuité des actions précédentes que nous avons déjà mis en place, comme les plaques " ici commence la mer " à Calvi et dans les villages ainsi que le filet antipollution de la société Polustock installé à l’embouchure du port de Calvi ou encore le recensement des fontaines pour limiter la consommation d’eau en bouteille plastique.".



3 kilogrammes de mégots ramassés en 90 minutes

En 1h30 les agents ont eu la mauvaise surprise de ramasser 3 kilogrammes de mégots. Pour rappel, un mégot ne pèse que 0,22 gramme et pollue à lui seul 500 litres d’eau. "C’est un véritable fléau sachant qu’il y a une quinzaine de jours, il a plu et les rues ont donc été nettoyées". La Com Com à installé des collecteurs de mégots . "Mais il n’y en a pas partout. Il faut que les gens de responsabilisent et arrêtent de jeter leurs mégots dans la nature".Jeter son mégot est un acte d’incivisme passible d’une amende forfaitaire de 68€. "Nous allons informer toutes les communes qu’il existe une société qui finance des collecteurs de mégots. Ces mégots sont récoltés et recyclés par EMegot". Mardi c’est à l’école de Lumiu que les ambassadeurs du tri se sont rendus pour un atelier d’emballage et de pliage de papier cadeau afin de sensibiliser les enfants au recyclage. Vendredi, en collaboration avec le collège de Calvi, les élèves des classes de 4ème et 3ème réaliseront sur le thème de la réduction des déchets une sculptures en utilisant des déchets collectés Le jury se réunira le vendredi 24 novembre à 16h30 au complexe sportif de la CCCB.