La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale va venir prendre le pouls de la santé en Corse

Lors de son discours du 28 septembre 2023 devant l’Assemblée de Corse, le Président de la République, Emmanuel Macron, assurait vouloir « aller plus loin » pour améliorer les conditions d’accès à la santé sur l’île. Afin de cheminer dans cette voie, la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale va venir prendre le pouls du secteur de la santé sur l’île, à l’occasion d’une visite à Ajaccio jeudi et vendredi.



Emmenée par la président Charlotte Parmentier Lecocq, députée Renaissance du Nord, une délégation restreinte composée d’une poignée d’élus du bureau de l’instance, mais aussi de Marc Ferracci, député des Français établis hors de France, et de Paul-André Colombani, député de la 2nde circonscription de Corse-du-Sud, participera à ce déplacement à l’agenda chargé.



Les députés seront ainsi tout d’abord reçus à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Corse jeudi matin à partir de 8h30 pour un petit-déjeuner, avant de prendre la direction du Grand Palazzu de la Collectivité de Corse pour une réunion de travail avec les élus. « Comme l’ont déjà fait la commission des lois et la commission des finances, nous aurons un échange avec les présidents de groupe de l’Assemblée de Corse », explique Paul-André Colombani. L’après-midi sera pour sa part consacrée à une longue séquence à l’hôpital de la Miséricorde. « Nous allons tout d’abord visiter le nouvel hôpital, puis rencontrer les syndicalistes, et avoir un échange avec les directeurs d’hôpitaux et cliniques corses », indique le député de Corse-du-Sud. Enfin, vendredi matin, deux tables rondes sont prévues à l’hôtel Best Western avec différents interlocuteurs. « La première sera organisée avec des acteurs associatifs, à savoir le Dr François Pernin, Inseme et la Marie-Do, ainsi que Julie Barnowsky pour le secteur de l’aide à domicile. Et puis nous terminerons avec un moment d’échanges avec des représentants des professionnels de santé libéraux », détaille encore Paul-André Colombani qui espère bien qu’à l’issue de cette visite les députés de la commission des affaires sociales auront pu être sensibilisés aux spécificités qui existent en Corse en matière de santé.



Ce déplacement permettra aussi de préparer le chemin à la proposition de loi que le député de la 2ndecirconscription de Corse-du-Sud présentera le 8 juin prochain. Dans le cadre de la niche parlementaire de son groupe Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires, il portera en effet un texte demandant la création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) dans l’ensemble des régions de France, et donc a fortiori en Corse, seul territoire à ne pas disposer d’un tel établissement aujourd’hui. Déposée il y a un an et demi, cette proposition de loi a déjà pu recueillir plus de 85 co-signatures de députés issus de nombreux groupes de l’hémicycle de l’Assemblée Nationale.