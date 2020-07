La comète Neowise photographiée au-dessus du Col de Bavella

MV le Samedi 18 Juillet 2020 à 11:26

Depuis plusieurs jours, et pendant tout le mois de juillet, la comète C/2020 F3, surnommée Neowise, est visible dans le ciel corse.

C'est une grosse étoile avec une longue traîne brillante que l'on peut observer avant le lever du Soleil.

Pour la repérer, il vous suffira de lever les yeux en direction du nord-est, comme l'a fait ce vendredi 17 juillet Julie Beretti qui a capturé en photo le passage au-dessus de Bavella.



" L'illumination a atteint son apogée hier soir (le 17 juillet), cette dernière était au plus fort de sa brillance et parfaitement visible même à l'oeil nu, juste après le coucher du soleil."

- précise Julie Beretti.



Neowise ne reviendra pas dans le système solaire avant 6 800 ans. Avant Neowise, on avait pu voir la comète Hale-Bopp qui était restée visible 18 mois dans le ciel, passant au plus près de la Terre en 1997.





