La centrale EDF de Lucciana toujours bloquée par le STC, une délégation de la direction attendue samedi

Le blocage de la centrale thermique de Lucciana se poursuit. Depuis ce mardi 11 mars, les agents grévistes du STC, syndicat minoritaire au sein du site, ont décidé de verrouiller totalement l’accès à la centrale, empêchant tout agent non gréviste d’y pénétrer. Mobilisés depuis le 7 mars, ils dénoncent une politique sociale jugée inéquitable et réclament des engagements concrets de la direction d’EDF PEI.

Une délégation de la direction générale d’EDF PEI est attendue ce samedi 15 mars à Lucciana pour tenter d’apaiser le conflit et relancer le dialogue. "On espère avoir les bons négociateurs en face de nous demain. Pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations", indique Marc-Antoine Antonini, délégué du personnel STC PEI EDF.



Un conflit qui s’enlise

Le STC avait déjà alerté sur la situation il y a un an, dénonçant une gestion sociale discriminatoire de la part de la direction. Depuis, les discussions engagées par EDF PEI n’ont pas convaincu le syndicat, qui estime que les problèmes d’équité de traitement et de management persistent. "Il y a un an, on dénonçait cette politique sociale. La direction a organisé des réunions auxquelles nous n’avons pas souhaité participer, car nos revendications étaient déjà bien connues. Aujourd’hui, nous ne constatons aucun changement", explique Marc-Antoine Antonini.

Les grévistes exigent un plan d’action concret avec des engagements clairs à court, moyen et long terme, afin de garantir une égalité de traitement entre les employés.



Un blocage, mais un service minimum maintenu

Si l’accès à la centrale est bloqué, des agents restent présents à l’intérieur pour assurer le bon fonctionnement des installations et garantir l’approvisionnement en électricité de l’île.