La canicule reflue un peu dans le Sud-Est mais la Corse reste en vigilance orange

Seuls la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes restent en orange pour jeudi et vendredi. Dans ces départements, les températures devaient dépasser ce jeudi "souvent les 35°C, atteignant souvent les 36/38°C, avec jusqu'à 40 degrés dans le Var".

Il fera très chaud dans la nuit de jeudi à vendredi dans les départements en vigilance orange, le thermomètre ne devant pas descendre sous 22°C voire 26°C selon les lieux. Mais dans la journée de vendredi, les températures maximales devraient être en baisse "annonçant la fin de l'épisode caniculaire sur une grande partie des départements du sud-est", indique Météo-France.



Un dôme de chaleur

Cette partie de la France est affectée depuis plusieurs jours par une vague de chaleur qui traverse l'ouest du bassin méditerranéen, particulièrement touché par les effets du réchauffement climatique. Plusieurs pays européens ont d’ailleurs émis une vigilance rouge canicule sur certaines de leurs régions: l'Italie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Serbie ainsi que l'Espagne.

Les prévisions pour vendredi

La tramontane et le vent d'ouest soufflera dur le Cap Corse sans dépasser les 70 km/h en rafales. Au plus chaud de l'après-midi, même si les valeurs seront en légère baisse, prévoyez encore 29 à 34 degrés sur le sud-est, localement 35/36 en Corse.



Voici les températures relevées à 16H00 jeudi :





39,5 Castirla

38,5 Calvi aeroport

38,4 Ponte Leccia

36,9 Bastia ville

36,6 Ajaccio ville

35,6 Corte