La campagne de distribution de denrées alimentaires par le CCAS de Calvi est terminée

« La distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, effectuée par le CCAS de la Ville depuis le mois de mars, vient de s’achever.

Le CCAS a en effet souhaité pallier aux urgences des administrés en difficulté et reprendre le flambeau de la Croix Rouge et des Restos du Coeur : les bénévoles avaient dû interrompre leur campagne d’hiver, les consignes sanitaires interdisant aux personnes âgées de plus de 70 ans de procéder à la distribution des denrées alimentaires.



Au total, ce sont 15 distributions, à raison d’une par semaine durant trois mois, dont ont ainsi pu bénéficier 1717 adultes et enfants, soit 723 familles.

La Mairie a financé l’achat de denrées mais ces distributions ont essentiellement été rendues possibles, d’une part grâce au stock des Restos du Coeur et de la Croix Rouge, associations représentées localement par Françoise Michelotti et Marie-Blanche Carlotti, mais aussi grâce aux supermarchés locaux, Super U et Casino, Spar Acapulco, à la société Balagne Distribution, aux boulangeries pâtisseries Perrin, à la boucherie Tintorajo, Corsoeuf, aux maraîchers et fromagers de la Côte Orientale via la Banque Alimentaire de Corse, Air Corsica.

Nous adressons à tous ces généreux donateurs nos remerciements les plus chaleureux.

Remercions également ceux qui n’ont pas hésité à se mobiliser pour la noble cause et ont ainsi contribué à la réussite de l’opération : les agents du CCAS, du Pôle Enfance et Jeunesse, les élus, qui ont notamment veillé au strict respect des règles sanitaires en vigueur (distribution en extérieur, flux des personnes régulé par l’organisation en place).

Nous sommes heureux et fiers d’avoir mené à bien cette aventure humaine inoubliable qui nous a permis, dans une période si délicate, de venir en aide à des personnes en situation de précarité. Les distributions se sont déroulées dans une ambiance détendue, des liens se sont même tissés entre les bénévoles et les administrés, de belles rencontres sont nées. Les « retours sur expérience » sont on ne peut plus positifs et nous nous en félicitons.

Pour conclure, au nom de la Ville de Calvi, je souhaiterai réitérer mes remerciements à tous les protagonistes de ce formidable élan de solidarité. Leur aide nous a été précieuse et indispensable ».