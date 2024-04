La bonne affaire du Sporting de Bastia à Bordeaux

Mattut Atlantique, Girondins de Bordeaux : 2 SC Bastia : 3 (0-3)

Buts pour Bordeaux : Davitashvili (44e), Livolant (46e)

Pour Bastia : Vincent (1ere et 25e), Alfarela (32e)

Arbitre : Guillaume Paradis.

Avertissements : Ignatenko (34e), Bokele (84e), Mputu (82e) aux Girondins de Bordeaux; Dramé (77e) au SC Bastia





Girondins de Bordeaux

Johnsson, Ekomie, Barbet puis Angely (47e), Marcellin puis Michelin (47e), Bokele, Sissokho, Ignatenko puis Vipotnik (47e), Davitashvili, Weissbeck, Diaz, Livolan puis Vetro (70e)



SC Bastia

Placide - Keita, Dramé, Okou, Bonhert puis Meynadier (72e) - Tavares, Janneh, Ducrocq puis Tomi(85e), Vincent puis Siby (72e), Alfarela puis Santelli (52e), Bianchini puis Charbonnier (85e)



1 puis 2 puis 3 à 0 en l'espace de 32 minutes : le Sporting de Bastia a fait fort ce samedi soir sur la pelouse du Matmut Atlantique où les Girondins locaux entendaient se rapprocher des barrages d'accession vers la Ligue 1.



Christophe Vincent, en tête, et ses partenaires, en difficulté après leur dernier partage des points, ont plongé les plus profonds doutes jusqu'à ce que Davitashvili réduise la marque juste avant la pause.



Et tout a commencé dès la première minute. En tout cas elle n'était pas encore écoulée quand Vincent lancé dans l'axe, seul, face à Johnsson, piquait son pour tromper le portier suédois.

Les Corses ne pouvaient rêver de meilleure entame de match.

Certes Bordeaux a alors pris le jeu à son compte et monopolisé le ballon et si Placide a été sollicité coup sur coup, les Bastiais parfaitement organisés ont su faire front et mieux encore.



A la 25e minute, en effet, Vincent et Alfarela s'entendaient comme larrons en foire. Alfarela sollicité par son capitaine frappait, Johnson repoussait certes, mais Vincent qui avait suivi doublait la mise en reprenant du... genou droit.

Et, incroyable mais vrai, cela faisait 2 à pour Bastia.



Le Matmut Atlantique commençait alors à faire la gueule...

Il n'était pas au bout de sa déception puisque 7 minutes plus tard Janneh en contre et éliminait deux joueurs adverses et servait sa droite Alfarela dans l'axe. La frappe enroulée à ras de terre du Bastiais avait, encore, raison de Johnson !

En fait il aura fallu à Bordeaux attendre les dernières secondes de la première période pour trouver, enfin, le chemin des filets à la faveur d'un corner joué à deux avec Weissbeck. L'Espagnol trouvait Davitashvili au point de penalty. Placide ne parvenait pas à stopper sa frappe directe.





Bordeaux continuait sur sa lancée à la reprise et ça payait puisque dès le coup d'envoi ivotnik recevait un bon ballon dos au but et remettait aussitôt sur Livolant dont la reprise de volée avait raison de la vigilance de Placide.

Ce deuxième but permettait à Bordeaux de reprendre confiance face à des Corses qui faisaient le dos rond, mais qui ne manquaient, pas Santelli notamment, de faire passer le frisson dans le camp opposé.

Restait alors à savoir si ce Sporting revigoré par cette première période fructueuse allait pouvoir conserver son avantage jusqu'à la fin et envisager une fin de saison plus sereine ?

Bordeaux se créait encore une énorme occasion avant le coup de sifflet final, mais la bonne opération qu'il espérait était pour les... blancs du Sporting club de Bastia !