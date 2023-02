La belle réaction de l'AC Ajaccio face à Troyes

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 2 Troyes : 1 (0-1)

Buts pour Troyes : Baldé (23e)

Pour l'AC Ajaccio : Belaïli (62e) sur penalty, El Idrissy (67e)

Arbitre : Marc Bollengier

Avertissements : Vidal (51e) à Ajaccio; Baldé (71e) à Troyes

Exclusion : Baldé (76e)





AC Ajaccio

Leroy, Vidal puis Alphonse (84e), Gonzalez, Avinel, Diallo, Bayala puis Barreto (79e), Marchetti, Coutadeur, Belaïli puis Nouri (83e), El Idrissy, Hamouma puis Djitté (90+2)



ESTAC

Gallon, Porozo puis Ugbo (82e) Rami puis Brown (82e), Salmier, Bruus, Agoumé, Chavalarin, Conté, Lopes puis Tibidi (90e), Odobert puis Ripart (87e), Baldé



On ne peut pas faire le reproche à l'ACA de ne pas s'être employé dès l'entame de la partie mais comme le confiait encore la veille Olivier Pantaloni, ses joueurs ont du mal à concrétiser leurs bonnes intentions et toutes les opportunités qu'ils mettent à leur actif.

Cette première période face à Troyes en a constitué une fois encore une belle illustration.

L'ACA dominateur et à la plus grande possession du ballon n'a jamais réussi à prendre en défaut le gardien adverse Gallon.

L'Estac et Baldé en revanche ont su profiter de la faute ajaccienne d'Avinel pour trouver le chemin des filets et virer en tête à la pause (0-1).



A la reprise et coup sur coup Leroy permettait, sur des frappes de Conté et de Odobert, à l'ACA d'espérer.

Et les Ajacciens peuvent le remercier.

A l'heure de jeu en effet l'équipe ajaccienne obtenait un penalty après cette faute de Rami - confirmée par l'arbitrage vidéo - transformé par Belaïli malgré un plongeon du bon côté de Gallon.

De quoi donner des ailes aux Ajacciens et de croire, enfin, à leur bonne étoile.

Et ils ont bien raison les joueurs de Pantaloni de bousculer les Troyens. Six minutes ne s'étaient pas écoulées depuis l'égalisation de Belaïli quand El Idrissy, à la conclusion d'un mouvement initié par l'Algérien et prolongé par Hamouma, se trouvait à point nommé pour reprendre le ballon renvoyé par Gallon et donner l'avantage aux locaux.

C'en était fait des chances troyennes d'autant que le buteur visiteur Baldé était renvoyé prématurément aux vestiaires par l'arbitre.



Et malgré une ultime occasion de Ripart pour les visiteurs, l'ACA renouait, enfin, avec la victoire.

Bravo.