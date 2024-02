"La bella estate" de Laura Luchetti au Festival italien de Bastia : Première projection ce lundi à l'Alb'Oru

Adapté du roman éponyme de Cesare Pavese, "La Bella Estate" réunit un casting exceptionnel avec les actrices Yile Yara Vianello (Corpo Celeste) et Deva Cassel (premier film de la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel), ainsi que les acteurs Nicola Maupas et Alessandro Piavani. Le film transporte le public dans le Turin de 1938, explorant la vie quotidienne de la jeune Ginia (Yile Yara Vianello), qui, après avoir vécu à la campagne, s'installe à Turin avec son frère. Travaillant comme petite main dans un atelier de couture, elle se lie d'amitié avec Amelia (Deba Cassel), une femme libérée et modèle pour les artistes peintres, découvrant ainsi le monde bohème de Turin. Le récit évoque l'émancipation de Ginia face aux normes sociales, à l'influence d'Amelia et aux défis posés par le sexisme ambiant. "Quand j’ai appris que le film était tiré de Pavese, je n’ai pas hésité à postuler pour le casting. Plus je lisais le roman, plus je sentais que ce rôle était pour moi. L’idée était aussi de créer un personnage qui était dans une sorte de bulle, en dehors de l’histoire de l’époque, un peu comme une adolescente qui vit dans sa bulle." explique Yile Yara Vianello, interprète principale du film.

L'actrice souligne que ce festival italien de Bastia, dédié aux femmes, a été une expérience unique, d'autant plus qu'elle était dirigée par une femme pour ce film. Sur la différence entre être dirigée par un homme ou une femme, elle précise : "Il n’y a pas vraiment de différence à être dirigée par un homme ou une femme. Je pense que ça dépend essentiellement du parcours artistique de chaque réalisateur. Les différences existent comme elles existent entre tous les individus."

A Bastia pour présenter ce film, Yile Vianello évoque ses projets à venir. "J’ai deux nouveaux films. Le premier a un parcours assez difficile et il n’est pas encore sorti. J’espère qu’on va vite résoudre la situation. C’est une histoire un peu expérimentale, en rapport avec mon parcours personnel. Le 2ème, 'Il vento soffia dove vuole', de Marco Righi va lui sortir très bientôt. C’est une histoire en rapport avec la nature, la campagne. C’est aussi une histoire de religion." La jeune actrice découvre également la Corse pour la première fois et partage son enthousiasme : "Je n’étais jamais venue. Je n’y reste que deux jours et j’aurais bien aimé rester une semaine pour la connaître mieux."







Les projections de "La Bella Estate" auront lieu à l'Alb'Oru le lundi 5 février à 19h, au cinéma Le Studio le mardi 6 février à 16h30, au cinéma Le Régent le mercredi 7 février à 18h45, et au cinéma Le Studio le mercredi 14 février à 19h. Une opportunité pour le public de découvrir cette œuvre cinématographique prometteuse.