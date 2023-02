La Ville d'Ajaccio prête à s'engager pour sauver le GFCA

Et si la Collectivité de Corse n'était pas présente à la petite réunion matinale au stade Ange Casanova, elle n'en serait a priori pas moins engagée. "Je n’ai aucun doute sur le fait que la CdC , qui nous a déjà rencontrés, sera également à nos côtés par la suite, confirme Anthony Alessandri . Nous travaillons aussi - officieusement - avec des partenaires, des gens qui souhaiteraient rejoindre le club. Tout cela est en bonne voie, mais évidemment, soumis à la décision du tribunal."



Reste que si un redressement judiciaire de l'association était prononcé comme attendu, la Ville a d'ores et déjà acté son soutien financier pour aider à terminer la saison et mieux envisager l'avenir. "Si le placement en redressement judiciaire est confirmé, la municipalité est prête à s'engager avec une subvention pour le club et les catégories de jeunes, dévoile le président délégué . Maintenant, on va s’attacher à essayer de se maintenir dans le championnat des U17 nationaux, puis d'avoir une équipe en U19 nationaux pour la saison 2023-2024, afin d’avoir sportivement, une assise dans les catégories de jeunes, une représentativité du club et du projet. On veut pérenniser le Gazélec et revenir à son ADN : la popularité et la jeunesse."



Grâce à cette première enveloppe, le GFCA pourrait - toujours sous couvert d'un redressement judiciaire prononcé - envisager sereinement la fin de saison et se pencher sur l'exercice suivant, notamment pour établir un prévisionnel. Le président et historique joueur du Gaz', Louis Poggi, ne s'attend pas à une mauvaise nouvelle mardi : "Si on nous a laissé vivre jusqu’à maintenant, j’espère qu’on nous laissera vivre encore longtemps."