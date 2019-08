La Vierge Marie vénérée à Calvi et dans toute la Corse

Figure protectrice de l’île de beauté, Sainte Marie, reine de la Corse, a été vénérée tout au long de cette journée de l’Assomption avec à Calvi la célébration d’une messe le matin, suivie de la messe solennelle à 11 heures en l'église Sainte-Marie Majeure célébrée par l'abbé Ange Michel Valery, archiprêtre de Calvi.

A 18 heures, les fidèles se retrouvaient en l'église paroissiale pour le Salut du Très Saint Sacrement, avant la traditionnelle procession à travers la cité Semper Fidélis.

A la sortie de l'église, les confrères avaient du mal à se frayer un chemin tant la foule était dense

En tête les confrères de Saint Antoine et de Saint Erasme de Calvi mais aussi d'autres venus des quatre coins de la Balagne et les représentants de l'église alors que la Vierge Marie était portée par les confrères et que la foule de plus en plus nombreuse suivait dans la rue Clemenceau, avant d'emprunter les quais du port et faire une halte au môle pour une bénédiction.

Puis, la procession reprenait en direction de la Tour du Sel, la montée du port, le boulevard Wilson, la rue Joffre et retour à l'église.





Ce 15 août 2019 a pour Calvi une résonance toute particulière puisque en effet, ainsi que nous l'avons relaté, en ce jour de l'Assomption, c'est aussi le 250e anniversaire de la naissance de l'Empereur Napoléon.

La cité "Semper Fidélis" où Napoléon a eu l'occasion de séjourner et où il avait des attaches familiales, a décidé de rendre hommage à cet homme qui a marqué l'histoire en organisant plusieurs manifestations dont le feu d'artifice qui lui sera consacré ce soir à 23 heures.

Au premier rang des personnalités, juste derrière la statue de la Vierge Marie, on notait la présence de Ange Santini, maire de Calvi avec à ses côtés un invité de marque en la personne du Prince Charles Napoléon, Florent Farge, sous-préfet de Calvi, Jean-Louis Delpoux, 1er adjoint au maire de Calvi, conseiller territorial, Marie Luciani, adjointe à la culture, le colonel Christophe de La Chapelle; chef de corps du 2e REP de Calvi....