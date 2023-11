La Toussaint en Corse : Un héritage culturel et spirituel célébré par les jeunes

La Toussaint, célébrée chaque année le 1er novembre, revêt une signification exceptionnelle en Corse. Au-delà de son aspect religieux, elle permet aux jeunes Corses de s'immerger dans des traditions ancestrales transmises par leurs aînés. Pour Mathieu, étudiant à l'Università di Corsica, Laura, lycéenne, et Petru-Saveriu, jeune séminariste, la Toussaint est bien plus qu'une simple commémoration. Elle prend une dimension supplémentaire, celle du recueillement combiné à l'expression d'une identité culturelle forte. Ils nous racontent. Mathieu confie que la Toussaint compte parmi les fêtes les plus importantes de l'année. Il est le gardien d'une tradition chère à son cœur, qui consiste à rendre hommage à ses ancêtres défunts. Alors qu'il ne visite pas régulièrement toutes les tombes de ses aïeux au fil de l'année, la Toussaint est un moment incontournable pour lui. "Pour moi, la Toussaint est l'une des fêtes les plus importantes de l'année. C'est le moment où je rends visite à tous mes disparus. Dans le courant de l'année, je ne vais pas sur toutes les tombes, mais pour la Toussaint, c'est incontournable. Je nettoie et fleuris les tombes de mes anciens et y compris ceux que je n'ai jamais connus, mais j'en ai toujours entendu parler, alors ils font partie de ma vie, et puis si je suis là, c'est aussi grâce à eux. C'est un moment de retrouvailles. J'ai hérité par ma mère et ma grand-mère de cette tradition, c'est une véritable filiation et comme on s'occupe de ses vivants on s'occupe de ses morts. C'est important d'avoir un temps pour eux. "





Des hommages 2.0

Livia, une lycéenne de lBastia adopte une approche plus moderne de la Toussaint. Elle préfère exprimer son attachement d'une manière différente de celle de ses parents"Mes parents vont au cimetière, ils portent des fleurs à mes grands-parents. Moi, j'aime pas trop ça, même si je pense à eux, je ne vais pas sur leurs tombes, je sais que mes parents vont y aller. Quand ma mamie est morte, j'avais mis un petit poème pour elle en story." Ainsi, elle perpétue la mémoire de ceux qui l'ont précédée, que ce soit en visitant les tombes, en allumant une bougie virtuelle sur les réseaux sociaux ou en partageant des mots affectueux via des stories. "Peu importe la méthode, l'objectif est de raviver le souvenir de ceux qui nous ont quittés."

De nos jours, il est fréquent que la Toussaint et la Fête des Morts se confondent, avec la plupart des familles corses visitant les tombes le 1er novembre. Cette confusion est accentuée par le jour férié dédié à la fête catholique de la Toussaint, qui célèbre l'ensemble des saints. Cette période particulière ravive le souvenir des proches disparus et renforce les liens familiaux à travers le partage d'anecdotes. Au-delà de la simple commémoration et du recueillement, la Toussaint célèbre la vie et rappelle que les ancêtres continuent de vivre à travers leurs descendants.

Petru-Saveriu Lucciani, jeune séminariste originaire de Petralba, a toujours vécu cette tradition avec sa famille. Pour lui, la nuit des Morts revêt une importance capitale. "Aussi loin que je me rappelle, la nuit des Morts ma grand-mère dressait la table, elle mettait de quoi manger, des châtaignes, du pain, du vin. Le matin, on mangeait ce qu'il y avait sur la table. Ce qui est important, pour la fête des Morts, c'est d'allumer une bougie, les fleurs c'est bien, mais la lumière c'est le symbole de la vie et de l'âme, l'aspect spirituel de la lumière sauve les âmes. Honorer ses Morts, c'est aussi faire acte de charité et de prière, prier les âmes pour qu'elles nous aident dans notre quotidien, et la charité pour être au plus près de l'humain." Pour lui, la Toussaint représente une occasion de se rapprocher des autres et de cultiver l'humanité qui réside en chacun de nous.