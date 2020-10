La Squadra Corsa s'étoffe et se diversifie

Une assemblée générale marquée par ailleurs par deux illustrations de cette « ouverture » prônée depuis l'origine par Dédé Di Scala et les pionniers de l'association : l'élargissement de sa structure dirigeante à plusieurs nouveaux membres (dont certain de renom), ainsi que la création de deux nouvelles sections qui permettront à l'étendard de la Squadra Corsa de flotter désormais sur le petit monde du futsal et celui du futnet. Une diversification de son activité confiée à Maï Prescelti et Anthony Agostini, qui ont tour à tour présenté leurs projets pour développer ces disciplines.





Doyen de l'assemblée, Paul Orsatti avait auparavant insisté sur la premier facteur qui permet à la Squadra Corsa d'être toujours performante : l'esprit compétiteur de ceux qui portent son maillot et ont à coeur d'en être digne. Président de la Ligue Corse de football, Jean-René Moracchini a quant à lui évoqué les démarches toujours en cours auprès de la Fédération Française, pour que la sélection corse puisse un jour jouir d'une vraie reconnaissance nationale, à l'instar de celle des territoires d'outre-mer, dotées d'un statut particulier qui confère à leurs rencontres un caractère officiel.

Une assemblée générale conclue sur l'espoir que pourra bien avoir lieu, en mai prochain et à Porto-Vecchio, le match retour face à la sélection de Sardaigne, couplé à un grand hommage à Claude Papi. Un rendez-vous évidemment conditionné à l'évolution de la crise sanitaire en cours