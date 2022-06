La Semaine de la Protection sociale en Corse fait escale à Lisula

À l'occasion de la semaine de la protection sociale de Corse, la Carsat Sud-Est, la CPAM de Corse, l'URSSAF et Pôle Emploi ont convié, ce vendredi 24 juin à Lisula, les entreprises balanites à un séminaire d'échanges. "Ces séminaires ont pour objectif de rencontrer les entreprises corses pour leur donner un maximum d'informations sur les nouveautés, notamment en matière de déclarations, sociales, nominatives. Le but est également celui de réunir la famille de la Protection sociale corse, CPAM, CPMR, la Carsat, l'URSSAF. Nous sommes sous l'égide du comité Net Entreprise, qui nous permet de collaborer tous ensemble et de proposer une offre commune aux entreprises", explique Alain Belaid, de la Carsat Sud-Est et aussi animateur du comité régional Net Entreprise.



De l'accident du travail aux outils de prévention TPE de l’Assurance Maladie, des risques professionnels, à la qualité des données en DSN, les intervenants de la CPAM, de la Carsat Sud-Est, de l'URSSAF ou encore du Pôle emploi ont ainsi présenté au public présent les nouveaux outils mis à disposition des bénéficiaires. "La prévention de la désinsertion professionnelle est un sujet qui nous tient à cœur. Un sujet qui s'adresse aux personnes en difficulté, qui leur permet le maintien dans le monde de l'emploi", continue Alain Belaid.



Les entreprises concernées sont notamment celles de la fiction publique ou encore les cabinets comptables. "Le directeur régional de Pôle Emploi de Corse, Christian Sanfilippo, nous a mandatés pour sensibiliser les employeurs à l'importance de la DSN ( déclaration sociale nominative), dans le traitement des dossiers d’indemnisation des demandeurs d’emploi et la simplification que devait apporter la DSN pour les entreprises et les DE. Cette semaine dédiée à la protection sociale a permis de réunir tous les acteurs sociaux devant les employeurs régionaux, mais également de nouer des liens entre les différents acteurs, employeurs, Carsat, CPAM, pôle Emploi, URSSAF, Cap Emploi" précisent Jean Jacques Paone et Marina Vigneau Mignucci, chargés d’appui réglementaire applicatif à Pôle Emploi.



La semaine de la protection sociale de Corse a débuté lundi 20 à Aiacciu, puis a fait une halte à Purtivechju et à Bastia avant de se conclure ce vendredi à Lisula.