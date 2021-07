La Scotch Malt Whisky Society s'implante en Corse

La prestigieuse Scotch Malt Whisky Society avec ses 26 000 membres au niveau mondial devra désormais compter avec la présence de la Corse. Didier Manfredini l’ambassadeur local a organisé la première dégustation du club dans l’unique distillerie de whisky de l’île, à Mavela. La Corse se démarque d’autant plus car avec 500 membres en France la SMWS, toute jeune également avec une année d’existence, n’avait jamais pénétré une distillerie au niveau national. Mavela est donc la toute première distillerie française à recevoir la Society. Jean-Philippe Lardy, l’ambassadeur et manager pour la France était donc présent pour l’occasion. Il a présenté le fondement de ce club.« C’est avant tout une histoire de passion et d’amitié aussi. Une passion pour le whisky dans ce qu’il a de plus noble, la fabrication d’un produit et son terroir. Une amitié parce que ce sont six amis écossais qui se sont lancés ce pari en 1983 à Edimbourg. »Dans le même esprit, l’ambassadeur national a reconnu la qualité du produit insulaire issu du partenariat entre plusieurs entrepreneurs locaux. Si Jean-Paul Gentile faisait partie de l’assistance, ce n’était donc pas un hasard puisque bon nombre de fûts sont fournis par le domaine Gentile et le processus de fabrication bénéficie par ailleurs du malt issu de la brasserie Pietra.Beaucoup de clubs de dégustation ont vu le jour dans le monde, la particularité de la SMWS et ce qui a certainement contribué à son essor et c’est de proposer à ses membres des produits uniques et exceptionnels. En effet, la Society achète des fûts auprès de plus d’une centaine de distilleries réputées pour en ressortir des whiskys dits « bruts de fût » non dilués. Les amateurs et visiteurs ont pu donc découvrir une gamme unique à Mavela. L’occasion pour les visiteurs d’avoir droit à la visite de l’entreprise mais aussi au privilège de déguster un whisky directement sorti du fût grâce à Otto, le maître de chai du domaine.Cette rencontre a été possible grâce à l’amitié entre Didier Manfredini et Nicolas Cavagnara, le gérant de la boutique du domaine. C’est en effet la première fois que lors d’une dégustation de la Society, les amateurs de whisky peuvent déguster une production locale à l’issue des cinq breuvages proposés par la Society. Si l’instant se veut alcoolisé, il a été sécurisé par le nouvel ambassadeur puisque les convives sont arrivés et repartis en bus avec chauffeur. La dégustation est certes prestigieuse avec des produits uniques, mais elle n’en est pas moins conviviale et « nustrale ». Des moments de rires de partages entre le nord et le sud puisque des corses de toutes micro-régions se sont réunis à cette occasion. L’ambassadeur national a volontiers admis que l’esprit corse était finalement très proche de celui de nos amis écossais, il est intéressant de noter que des bouteilles de whisky corse transiteraient d’ores et déjà vers Edimbourg et que la dégustation à Mavela sera prochainement publiée dans le magazine de la Society qui sera lue par ses 26 000 membres dans le monde entier. On pourrait entrevoir là des perspectives de retombées économiques tant pour une entreprise locale que pour notre île.La Scotch Malt Whisky Society est donc bien implantée en Corse et proposera prochainement de nouvelles dégustations notamment en Corse-du-Sud.Plus d’infos : https://www.facebook.com/groups/181289893478983