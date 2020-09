La Sardaigne resserre la vis : test Covid obligatoire pour entrer sur l'ile

Après la flambée de cas positifs au Covid-19 enregistrés en Sardaigne depuis la mi-août, le gouverneur de la Sardaigne Christian Solinas, ressert la vis et durcit les r ègles sanitaires en restreignant l'accès à l'ile aux voyageurs "négatifs".



A partir du 14 septembre, en effet, tous les passagers entrant en Sardaigne sont «invités» à présenter un certificat de négativité au virus lors de l'embarquement sur les navires et les avions ou à auto-certifier qu'ils ont été testés négatifs.

Les voyageurs qui n'ont pas effectué de test avant leur départ pourront réaliser un prélèvement en Sardaigne dans les 48 heures suivant leur arrivée, mais ils seront obligés de rester en isolement à domicile en attendant les résultats de l'examen.



Dans le même arrêté, signé ce vendredi 11 septembre par le le président de la région autonome de Sardaigne, Christian Solinas annonce l'obligation de porter un masque 24 heures sur 24, même à l'extérieur, quand il n'est pas possible de respecter la distance d'un mètre.