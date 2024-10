La Sant'Andria : un retour en force face à Halloween ?

Cependant, après plus de vingt ans d'Halloween sur l'île, un certain essoufflement semble se faire sentir. Cette tendance pourrait être le reflet d'une prise de conscience collective amorcée il y a dix ans, concernant la disparition de la tradition insulaire de la Sant’Andria. L’école Sandreschi de Corte a été pionnière dans la renaissance de cette célébration, incitant les élèves à se déguiser et à défiler dans les rues en chantant une chanson dédiée au saint, premier apôtre du Christ : « Aprite ! Aprite a Sant’Andria chi vene da longa via. Hà i pedi cunghjelati è hà bisognu di riscalda si d’un bon vichjeru di vinu ! ». Cette tradition invitait les habitants à ouvrir leurs portes aux jeunes déguisés, le visage noirci par le charbon, et à leur offrir gâteaux et friandises, symbolisant le partage et la solidarité.