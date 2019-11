La Poste : vers un consensus à Bastia Cap

Le mouvement de grève se poursuit à Bastia Cap mais les discussions, qui ont repris sur le site ce mercredi, ont permis aux deux parties de trouver un accord - la direction de La Poste parle d'un "consensus" - qui devrait permettre au conflit d'évoluer dans le bon sens, celui d'une reprise du travail.



Reste cependant à franchir le cap de la sortie de grève.

Et notamment du problème posé par le "renflouement" du courrier et des colis en souffrance : " la direction estime qu'il y a 40 000 lettres en souffrance. Sachant que nous en brassons 15 000 par jour - le nombre de colis est de 300 - et que le conflit a atteint les 21 jours, nous sommes loin du compte même si quelques CDD ont effectué quelques tournées."

Sur ce plan, il faudra encore que les points de vue se rapprochent. "On essaye de minimiser à dessein, mais c'est insupportable", d'autant que les grévistes l'ont rappelé ce mercredi : "on nous a déjà retenu 7 jours de paye."



Au-delà, de ce point de désaccord les facteurs en grève rappellent qu'il y aura, après cela, encore plusieurs points annexes à régler.

Du côté de la direction de la Poste on fait, effectivement, état d'un consensus sur la voie du règlement prochain du conflit mais on reconnait aussi qu'avant la reprise il y a encore à négocier les conditions de la sortie de grève, ce qui, répétons-le, n'est pas encore acquis...