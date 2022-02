La Poste de Muratu labellisée France Services

La Poste poursuit son investissement pour déployer de nouvelles structures France Services au sein de son réseau.

La labellisation France Services du bureau de poste de Muratu s’inscrit dans l’ambition du Groupe La Poste de participer au maintien des services publics sur tout le territoire, de développer ses liens de proximité avec ses clients et de réduire la fracture numérique.

La Poste de Muratu permet désormais d’accéder à un socle commun de services publics en complément de ses activités postales habituelles.





Des services élargis

Afin de faciliter les démarches administratives du quotidien des Français, La Poste de Murato, désormais labellisée France Services, regroupe en un même lieu, un guichet unique de services publics rassemblant neufs partenaires.

Au-delà des services de La Poste, les clients pourront bénéficier des services de différents opérateurs, comme Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, et les services des ministères de la Justice et de l’Intérieur





Bientôt un Facteur France Services

C’est Audrey Rocchi, factrice France Services, qui deviendra l’interlocutrice privilégiée des citoyens autour de Murato, en associant la tournée de distribution postale aux permanences France Services. Elle a été formée pour accompagner les citoyens dans leurs démarches en ligne, grâce à ce dispositif elle pourra prochainement atteindre les citoyens les plus isolés lors de la tournée de distribution postale, détecter les habitants les plus en difficultés avec les démarches administratives en ligne et promouvoir les permanences France Services et accompagner les usagers lors des permanences en itinérance (avec ou san

rendez-vous)