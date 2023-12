La Méridionale va ouvrir une nouvelle ligne entre l'Ile-Rousse et Toulon

Présente sur la desserte de la Corse depuis 1937, La Méridionale ouvre une nouvelle ligne entre l'Ile-Rousse et Toulon à compter du 6 avril 2024. L'annonce intervient après la révélation, mi-novembre, de la commande de deux nouveaux navires mixtes et respectueux de l'environnement qui devraient enrichir la flotte de compagnie maritime à l'été 2027.



L'Ile-Rousse, troisième port corse desservi après Ajaccio et Porto-Vecchio, deviendra ainsi une nouvelle plaque tournante pour La Méridionale, offrant aux voyageurs une alternative pratique et aux habitants de la Balagne un accès facilité au continent. La rotation entre l'Ile-Rousse et Toulon sera assurée trois fois par semaine, et pendant la haute saison, une quatrième rotation sera ajoutée pour répondre à la demande accrue des passagers. En outre, des liaisons vers l'Italie seront également proposées en période de forte affluence.



Le navire choisi pour cette nouvelle desserte est le Kalliste, offrant une capacité de 670 passagers et plus de 2 000 mètres linéaires d'emport de fret roulant. En vue d'assurer un confort optimal, le Kalliste bénéficiera d'un arrêt technique à Marseille au printemps, au cours duquel des améliorations et des modernisations seront apportées aux aménagements passagers.