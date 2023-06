La Méridionale rachetée par le groupe CMA CGM

Après une période de négociations exclusives entamée mi-janvier, les groupes Stef, propriétaire de la compagnie maritime La Méridionale, et l'armateur et logisticien CMA CGM ont conclu ce matin un accord de transfert de propriété à Marseille.

Selon les termes de cet accord, le spécialiste européen du froid, Stef, cède sa filiale à CMA CGM, présidé par Rodolphe Saadé. La compagnie sera intégrée dans une toute nouvelle division du groupe, dont la direction sera assurée par Jean-Emmanuel Sauvée.



Deux nouveaux navires

Déficitaire depuis 2019, La Méridionale emploie 600 personnes, dont 500 navigants et possède quatre navires transportant des marchandises et des passagers, assure des rotations dans le cadre d'une délégation de service public entre Marseille, Ajaccio et Porto-Vecchio, avec 10% de part de marché vers l'île, ainsi qu'entre Marseille et Tanger au Maroc. "Nous lançons à présent un appel d'offres pour la construction de deux navires ro-pax (fret et passagers, NDLR) pour la desserte de la Corse", a indiqué à l'AFP son nouveau patron Jean-Emmanuel Sauvée. Ces navires seront selon lui "très vertueux d'un point de vue environnemental, (...) avec un système propulsif tout à fait intéressant (au GNL et en capacité de fonctionner au e-methane, un méthane de synthèse, NDLR) et du zéro émission durant les escales". "L'internationalisation de La Méridionale n'a pas été réussie à ce stade. A nous d'imaginer un nouveau projet (...) pour repenser les destinations vers le Maroc", a-t-il noté.



La Méridionale, va être rattachée au sein de CMA CGM à une nouvelle division baptisée "transport maritime spécialisé", et dirigée par M. Sauvée, avec les 12% du groupe dans la compagnie bretonne Brittany Ferries et ses 35% dans la start-up nantaise Neoline qui met au point un cargo à voiles. Cette division va également comprendre la nouvelle activité de transport d'automobiles par bateaux créée à partir de Gefco, spécialiste de la logistique automobile racheté l'an dernier. "C'est un nouveau marché en France que nous créons. (...) Il n'y avait pas d'armateur depuis une vingtaine d'années dans ce secteur", a relevé M. Sauvée qui n'a pas révélé le montant de l'achat.