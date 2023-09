La Méridionale : préavis de grève du STC

Le STC, qui avait déjà engagé dans une action symbolique en 2017, reste fortement déterminé à protéger les emplois corses dans un domaine jugé par le syndicat "crucial", notamment à l'époque de l'ancien actionnaire Stef. Dans son préavis de grève qui concerne toutes les lignes de La Méridionale (Corse et Maroc), le Sindicatu di i travagliori corsi exige de la part du nouvel actionnaire, CMA CGM, un "engagement à ne pas réduire le nombre d'emplois en Corse (CDI et CDD) au sein de la compagnie, mais plutôt à mettre en place rapidement un plan de rééquilibrage visant à atteindre une parité entre la Corse et le continent". Le point de discorde porte notamment sur les 35 postes en CDI qui devraient être pourvus, mais dont 6 seraient réservés aux insulaires et 29 aux continentaux, une situation jugée inacceptable par le syndicat.



Selon le STC, les fonds alloués à la continuité territoriale doivent exclusivement servir au développement économique de l'île et être alignés sur les intérêts des Corses. Le syndicat déplore que malgré "ses multiples alertes et mises en garde", les premières décisions de l'actionnaire actuel vont à l'encontre de l'objectif établi depuis 2003 concernant la répartition équitable des emplois entre la Corse et le continent. Ces décisions se traduisent par une diminution du nombre de marins corses en CDI et le maintien de l'agence d’Ajaccio en tant qu'annexe administrative de Marseille, créant ainsi des disparités regrettables.