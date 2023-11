La Méridionale dévoile ses deux nouveaux navires "destinés à réinventer la traversée entre le continent et la Corse"

Armateur historique de la rotation entre le continent et la Corse, La Merdionale annonce l'arrivée de deux nouveaux navires pavillon français premier registre, destinés à cette traversée, qui "promettent de redéfinir l'expérience de traversée". Attendus pour le 1er trimestre 2027, ces bateaux affichent une double vocation : accueillir les passagers et assurer le transport de fret, le tout avec une emphase particulière sur la réduction de l'empreinte carbone. "La grande nouveauté réside dans l'adoption du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) comme source de propulsion." explique la compagnie dans un communiqué. "Cette avancée technologique devrait entraîner une diminution significative, jusqu'à 50%, des émissions de CO2 par rapport aux navires classiques."



Des navires toujours plus respectueux de l’environnement

Mais ce n'est pas tout : les bateaux seront également équipés de technologies avancées. Lors des escales, la connexion électrique à quai ou un pack de batteries de 13 MWh élimineront les émissions polluantes. Des hélices optimisées, une gestion énergétique des cabines, la récupération d'énergie sous forme d'eau chaude et une carène optimisée contribueront également à réduire les émissions de CO2 et les nuisances sonores sous-marines. Les nouveaux navires offriront la flexibilité d'utiliser des carburants alternatifs tels que le biogaz et le méthane synthétique



Les deux nouveaux navires, conçus en collaboration avec le studio d'architecture d'intérieur Jean-Philippe Nuel et le cabinet Stirling Design, visent à offrir une expérience de traversée sans précédent. D’une longueur de 180 mètres et d’une largeur de 30.8 mètres, ces deux nouveaux bateaux disposeront de 264 cabines pouvant accueillir de 2 à 4 personnes, dont une nouvelle catégorie Luxe composée de 21 cabines avec balcon qui répondront aux besoins diversifiés des voyageurs.



Pour La Méridionale, cette commande représente un engagement fort en faveur du développement durable, tout en continuant à répondre aux besoins variés de ses passagers. "Avec le soutien de son nouvel actionnaire, CMA CGM, La Méridionale construit un nouveau chapitre de son histoire. Cette commande témoigne de notre engagement indéfectible pour la desserte de la Corse, de notre volonté d’offrir une expérience moderne et inédite à nos clients, et de notre engagement pour limiter notre empreinte environnementale", souligne Jean-Emmanuel Sauvée, président de La Méridionale, certain que "Avec leurs caractéristiques avant-gardistes, ces deux navires établiront sans aucun doute de nouvelles références dans l’industrie.”