La Meridionale : Le trafic des ferries vers la Corse perturbé par une grève

Une grève de 48 heures initiée par la CGT des marins de Marseille a débuté aujourd'hui, causant d'importantes perturbations dans les liaisons maritimes vers la Corse. Les marins marseillais protestent contre l'entrée en service, prévue le 6 avril prochain, d'une nouvelle liaison entre Toulon et l'Île Rousse, opérée par La Méridionale.

La direction de La Méridionale a réagi dans un communiqué, prenant acte de la grève votée ce matin. Cette action a entraîné le blocage d'un de ses trois navires, le Kalliste, qui assure la liaison maritime entre Marseille et Porto-Vecchio. La compagnie indique "regretter les désagréments causés à ses clients, tant passagers que fret" et informe que "à ce stade, les navires Piana, assurant la liaison entre Marseille et Ajaccio, et Pelagos, reliant le Maroc à Marseille, ne sont pas touchés par ce mouvement social et continuent leur service."



Cependant, l'incertitude plane sur la durée de la grève. Frédéric Alpozzo, secrétaire général du syndicat CGT des marins de Marseille, a dénoncé sur le plateau de BFM Marseille Provence "une décision d'entreprise qui n'a aucun sens au plan industriel, économique, social et environnemental". Il n'a pas exclu une reconduction du mouvement de grève au-delà du mercredi 13 mars, précisant que "ce seront les assemblées générales qui le décideront".



Corsica Linea a annoncé l'annulation des traversées prévues pour les journées du 11 et 12 mars 2024 depuis Marseille vers Ajaccio, Bastia, Ile-Rousse et Propriano, ainsi que celles en provenance de ces destinations et à destination de Marseille.