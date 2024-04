La Marie-Do remet son « cœur d’or » au Groupe Ollandini

Fondée il y a 18 ans suite au décès prématuré de Marie-Dominique Versini des suites d'un mélanome, La Marie-Do est devenue une force majeure dans la lutte contre le cancer en Corse, grâce à son dévouement et à ses actions philanthropiques. Chaque année, l'association décerne le "Cœur d'Or" à des initiatives exemplaires en sa faveur, et cette année, c'est le Groupe Ollandini qui a été honoré.Le partenariat entre le Groupe Ollandini et La Marie Do a débuté en 2023, sous l'impulsion de Sébastien Meslin, référent RSE du groupe. Cette collaboration vise à soutenir les efforts de l'association dans son combat contre le cancer, tout en renforçant les liens communautaires et l'engagement social de l'entreprise. "Le cancer aujourd’hui nous touche tous que cela soit en tant que malade ou aidant, il est donc important pour une entreprise de s’investir sur ce sujet." explique Jean Marc Ollandini, président du groupe, qui souligne l'importance de cet engagement qui se traduit par des actions concrètes, "Nous soutenons l’association LA MARIE DO dans l’organisation de ses évènements en lui offrant des séjours dans l’ensemble de nos établissements hôteliers de Porto Vecchio et Porticcio, l’hôtel Moby Dick et l’hôtel Radisson Blu, ainsi que la possibilité de profiter de moments de détente au Spa du Radisson Blu Ajaccio Bay Resort & Spa. Nous soutenons aussi l’association créé par Anne Roumanoff « solidarité avec les soignant » qui va intervenir auprès des équipes du Docteur Daniel Nicolas au service de soins palliatifs de l’hôpital de la Miséricorde et du docteur Jean François Berdah au service d’oncologie de l’hôpital de Castelluccio." ajoute Jean Marc Ollandini."L"engagement d’une entreprise comme Ollandini est d’abord un puissant encouragement à continuer notre bénévolat et bien sûr il participe très concrètement à réussir la collecte des fonds qui sont nécessaires et suffisants pour nous permettre de financer chaque année les dispositifs d’accompagnement des malades que nous avons mis en place en lien avec les malades du cancer, les équipes médicales et les autorités de la santé en Corse" a commenté à l'occasion de la remise du Coeur d'Or Catherine Riera, présidente fondatrice de La Marie Do, "Ce cœur d’or est là pour dire toute notre gratitude au groupe Ollandini qui a choisi de s’engager fortement à nos côtés en apportant un soutien fort au fonctionnement de notre association."Au total chaque année près de 310 000 € collectés par la Marie Do sont reversés à plus de 600 bénéficiaires en Corse.