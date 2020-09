La Marie-Do remet son « cœur d’or » à Med’ in Corse

On ne présente plus la Marie-Do, association de lutte contre le cancer née il y a 14 ans de la disparition de Marie-Dominique Versini, emportée par un mélanome à l’âge de 35 ans. Tous les ans, l’association décerne un « cœur d’or » aux initiatives menées en sa faveur : « Chaque année des initiatives nous touchent particulièrement » explique la présidente Catherine Riera, « pas forcément parce qu’elles ont rapporté beaucoup mais simplement la démarche, l’idée, le concept, l’engagement fait que cela nous a particulièrement touché ».



Et cette fois, c’est l’association Med’ in Corse qui a été choisie pour son projet « Med’ Raid », le premier rallye nautique étudiant contre le cancer. Une idée née à la faculté de médecine de Paris Descartes de la volonté d’anciens étudiants de l’université de Corte, et qui a rassemblé au fur et à mesure des étudiants de Paris Diderot et d’Aix-Marseille.



« Le concept, c’est d’aller faire de la prévention sur les plages en Corse, car elle est particulièrement touchée par les cancers de la peau, du fait son ensoleillement, et comme nous sommes étudiants en médecine nous avions envie de nous engager pour cela » explique Vincent Brutschi, président de Med’ in Corse. Dotés d’une flotte de quatre bateaux semi-rigides, les bénévoles vont ainsi de plage en plage pour expliquer aux vacanciers et aux insulaires les bons gestes pour se protéger des méfaits du soleil.



« On organise tout au long de l’année des évènements pour lever des fonds et pendant l’opération sur les plages nous faisons une grande tombola et l’intégralité des fonds est ensuite reversée à la Marie-Do » poursuit-il. Ainsi, l’an dernier, 2 500€ ont pu être récoltés. « Cette année nous espérons beaucoup plus » confie l’étudiant en médecine. Pourquoi avoir choisi la Marie-Do ? Pour Vincent Brutschi, la réponse est évidente : « C’est une association 100% corse, par les Corses et pour les Corses ». Un engagement qui touche Catherine RIera : « Cela nous fait plaisir de voir des jeunes comme vous s’engager à nos côtés. On sent que la relève arrive pour servir cette cause, c’est important ».



Une remise de prix qui donne l’opportunité à la présidente de la Marie-Do d’annoncer une bonne nouvelle : « Nous allons signer avec le Professeur Barlesi, directeur médical du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, un partenariat pour permettre à tous les Corses éligibles à un protocole d’essai clinique et qui ne peuvent pas y accéder parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers, de bénéficier de la prise en charge des billets d’avion ».



Une nouvelle qui apparait comme une éclaircie dans un contexte particulièrement difficile pour les associations. La collecte pour cette année 2020 a été fortement réduite, une grande partie des évènements ayant été annulés en raison de la crise sanitaire. « On se bat très dur avec Dominique Leca, un des piliers de l’association, pour essayer de maintenir les journées de la Marie-Do en octobre » s’inquiète d’ailleurs Catherine Riera. Un enjeu majeur pour l’association, « car ce sont des journées importantes pour la collecte ».