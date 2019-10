La Marie-Do, c’est parti pour une nouvelle édition en centre-ville ajaccien

Comme chaque année, l’association la Marie-Do organise trois jours de festivités dans le but de récolter un maximum de fonds pour la lutte contre le cancer et le soutien aux malades. Une année toute particulière pour cette nouvelle édition 2019 puisque l’association a quitté la Place Miot dont elle avait l’habitude pour le cœur de ville. Plusieurs raisons à cela, d’une part pour des raisons de sécurité qu’il fallait garantir au public mais aussi la volonté de travailler main dans la main avec les commerçants et de redynamiser le temps d’un week-end un centre-ville qui en a besoin. C’est ainsi que de nombreux stands ont été installés sur le parking de la CCI sur le port ainsi que le Palais des Congrès. Une manifestation soutenue par la CCI qui prête les locaux et parking. De nombreux élus et personnalités s’étaient donc donnés rendez-vous ce vendredi matin afin d’ouvrir ces trois journées. Des bénévoles plus motivés que jamais accueillaient déjà le public. Parmi eux, une nouveauté, la participation du BTS NDRC qui préparent les futurs commerciaux.





« Cette année, nous cherchions des solutions pour améliorer notre récolte de fonds notamment avec la vente de tickets de tombola, a expliqué Catherine Riera, présidente de la Marie Do. Nous avons donc eu l’idée de demander à ces BTS de travailler avec nous. Cette requête a été très bien accueillie par les professeurs et c’est ainsi que la première et deuxième années sont venues tester des techniques de ventes pour notre tombola. Cette expérience a été une réussite puisqu’en une demi-journée, les jeunes ont obtenu 2 000€ et au total avec les autres jours de vente, nous avons récolté 3 850€. Une expérience également pour eux. Les professeurs ont constitué des équipes qui étaient au défi d’appliquer des techniques afin de voir concrètement laquelle serait la plus gagnante ».

Un petit challenge qui a vu briller l’une des équipes avec 900€ de fonds récoltés. Mais les jeunes ont retenu surtout la participation a une bonne cause admettant que finalement c’était l’association qui ressortait gagnante de ce défi et c'est là l'essentiel.

Les trois jours de festivités sont donc lancés avec de nombreuses surprises et animations pour les petits et les grands pour toujours venir en aide aux malades et à leur famille.