La MMA League Amateur passait par Bastia : pari réussi pour le KTP Scola

Fred Boigeol et son équipe, grâce à leur sérieux et leur investissement pour le développement pour tous du MMA, ont donc réussi à faire intégrer la Corse dans le parcours de la MMA League Amateur. Un parcours que la Fédération FMMAF (organe interne de la fédération Française de Boxe) a mis en place sous forme d’étape dans plusieurs villes de France.

Ces étapes ont pour intérêt majeur de développer le MMA et de permettre aux compétiteurs amateurs d’acquérir de l’expérience et d’engranger des points afin d’intégrer un véritable classement national et référencement (Tapology.com). Il ne restait plus qu’a mettre au point cette étape Corse de la MMA League. Fred Boigeol et le club l'ont fait et ce fut une belle réussite pour KTP MMA Scola.





Béatrice Boigeol- Baggioni, présidente n'a pas manqué de dire toute sa satisfaction et " son immense fierté" au terme de ce bel évènement. « Tous les combats du gymnase de Pepito Ferretti ont été d'une grande intensité, avec des combattants amateurs qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour offrir un spectacle de qualité aux 700 spectateurs présents.

Nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir, remerciements sincères à nos précieux partenaires qui spontanément nous ont aidé. Big Up à tous nos bénévoles du club qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement et bien sûr merci aux acteurs de la CAB, de la CdC, de la ville de Bastia et celle de Furiani qui ont cru à notre projet et qui nous ont toujours fait confiance. Coté combats, je tiens à féliciter mon fils Hugo Boigeol-Baggioni qui l'a emporté en moins de 77kg et Marc NivaggioIi d’Ajaccio qui s'est imposé en moins en 66kg lors de cette étape insulaire. Félicitations également à tous les combattants pour leur détermination et leur esprit de compétition. »





« Le MMA ajoute Fred Boigeol a été interdit de compétition sur le territoire national pendant 25ans et bien qu’il ait eu à subir cette discrimination, il n’en demeure pas moins que ce sport très encadré, structuré et règlementé, oblige ses pratiquants à maitriser toutes les phases de combat, que ce soit boxe, muay thaï, lutte, projection et combat au sol, aussi bien en attaque, qu’en défense. Il s’agit certainement du sport de combat le plus complet de par les valeurs qu’il véhicule.,Aujourd’hui, j’ai aussi une pensée pour tous nos combattants qui n’ont pas eu la chance de briller devant leur public et qui ont fait une carrière dans l’ombre à cause de cette interdiction injuste, Jean Jacques Calistri, Florian Navarro, Maria Casanova et Francky Lebouyonnec" qui sont toujours à nos côtés pour faire avancer le MMA et dont on devrait entendre parler très prochainement..». Fred Boigeol en est convaincu : l'avenir est prometteur pour le MMA en Corse. »



On ne devrait pas tarder à en avoir une belle confirmation.