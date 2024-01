La "Lune, le 8ème continent" s'expose à A Casa di e Scenze de Bastia

Si la division de la terre en désormais 7 continents, l’Asie, l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Océanie et l’Antarctique, fait parfois polémique, le 8nous transporte hors de notre atmosphère, à quelque 360 000 km de là. La Lune, puisqu’il s’agit d‘elle. Maitrisée par les Américains à la fin des années 60, Sélène a depuis été plutôt désertée par l’homme, les scientifiques et les finances des Etats, préférant les robots, plus économiques. Où en est-on aujourd’hui ? A Casa di E scenze apportera des éléments de réponse ce samedi 20 janvier à 15h* avec la projection du film tous publics : « Lune, le 8continent » de la réalisatrice Véronique Préault, produit par La Compagnie des Taxi-Brousse. « Depuis Youri Gagarine et Neil Armstrong, on sait que la géopolitique ne s’arrête pas à la surface de notre petite planète bleue… Les Américains ont conquis la Lune, mais ce n’était qu’un début. La Guerre Froide n’est plus, et de nouveaux pays entrent aujourd’hui dans la danse : Chine, Inde, Brésil… Chacun voit notre satellite comme une base pour étendre son influence sur le monde… et l’univers ! Véritable huitième continent, la Lune devient le théâtre d’un passionnant jeu d’échec entre les puissances d’aujourd’hui et de demain. Débat en visioconférence avec Isabelle Sourbès-Verger, géographe et directrice de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur les modalités d’occupation de l’espace circumterrestre et l’analyse comparée des politiques spatiales nationales ».Nourrie d'archives et d'images rares, cette passionnante enquête revient sur les étapes clés de la conquête lunaire et les formidables enjeux technologiques, politiques et géostratégiques des programmes en cours, notamment aux États-Unis, en Europe et en Chine. Des personnalités de premier plan, parmi lesquelles Liu Jizhong, du programme lunaire de l'Agence spatiale chinoise, Jan Wörner, directeur général de l’Agence spatiale européenne, et Jim Green, directeur scientifique à la Nasa, apportent leurs éclairages sur les défis relevés et le nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'aventure spatiale.Un débat suivra en visioconférence avec Isabelle Sourbes-Verger, géographe et directrice de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur les modalités d'occupation de l'espace circumterrestre et l'analyse comparée des politiques spatiales nationales.*Entrée gratuite sur réservation ICI