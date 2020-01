La Loi des finances 2020 expliquée aux ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse

"Tous ces éléments illustrent l’importance de disposer d’un cadre clair, adapté et allégé pour que notre économie, sous contraintes, soit mise en situation d’équité. Le fait de compenser nos handicaps insulaires, et donc nous mettre à égalité de chance avec les commerces et entreprises continentales est une priorité, un principe moral de pure justice. Nous l’avons dit et nous continuerons à le dire, et à le démontrer" a martelé le président de la CCI de Corse.



C'est la raison pour laquelle il a été fait appel à des experts, dont le rôle était d'informer mais également de conseiller et d'amener les chefs d'entreprises corses "vers des solutions et des mesures accessibles, celles qui se traduisent d’abord par des textes, mais ensuite par des flux et des valeurs économiques et donc à court terme, nous l’espérons des cadres législatifs et fiscaux favorables, fertiles, pour notre développement et son corollaire la création d’emplois."

Pour Jean Dominici, il l'a dit, une fois encore, haut et fort l"’économie n’attend pas et les enjeux sont multiples, surtout en cette année 2020 qui sera séquencée par des échéances électorales, avec le risque de voir les politiques publiques freinées et les décisions différées."