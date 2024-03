La Ligue des droits de l’Homme de Corse quitte le collectif "Pour une paix juste et durable au Proche-Orient"

Communiqué - Retrait de la LDH du collectif « Pour une paix juste et durable au Proche-Orient » https://t.co/FHz62wVicu

Dans un communiqué publié ce mardi 26 mars, la Ligue des droits de l’Homme de Corse, a pris la décision de se retirer du collectif "Pour une paix juste et durable au Proche-Orient". La LDH Corsica a dénoncé dans son communiqué "des prises de parole lors de rassemblements visant à minorer les attaques du Hamas du 7 octobre voire à les ramener à un montage et une propagande israélienne". Cette décision intervient quelques jours après la manifestation qui s'est déroulée le samedi 23 mars à l'appel du collectif et qui avait rassemblé plus de 300 personnes à Ajaccio.Dans son communiqué la LDH Corsica souligne que malgré les engagements initiaux du collectif, certains points de divergence sont apparus, remettant en question l'unité et la cohérence des actions menées. L'association rappelle notamment que selon les principes fondamentaux du collectif "toutes les vies comptent parce que nous condamnons tous les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité où qu’ils aient été commis, ceux du Hamas, ceux d'Israël" mais elle relève une position fluctuante au sein du collectif concernant la demande de "libération immédiate de tous les otages", une exigence pourtant inscrite dans le document constitutif du collectif en décembre dernier. "Cette demande n'a pas été mentionnée dans l'appel à manifester à Ajaccio le 23 mars", ce qui a également suscité des interrogations au sein de la LDH.La LDH précise néanmoins qu'elle continuera à mener ses actions pour la défense des droits de l'homme. Elle a notamment rencontré l'évêque de Corse pour discuter du risque de génocide à Gaza et de l'urgence d'intervenir afin de mettre fin à la politique destructrice "envers les palestiniens de Gaza ainsi que sa politique de terreur qui vise les palestiniens de Cisjordanie."