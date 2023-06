La KTP Scola deux fois médaillée d’or en coupe de France de Pancrace et Submission

La Fédération Française de Kickboxing, Muaythai et Disciplines Associées (FFKMDA) organisait, le week-end dernier à Paris, dans la Halle George Carpentier, la coupe de France de Pancrace et Submission (styles de combats). Bien déterminé à rafler quelques récompenses, le club de kick-boxing, KTP Scola, s’offre une double médaille d’or, dont trois médailles d'argent.



Les deux vainqueurs sont ; l’ex-champion de France 2022, Maxime Delugré (Catégorie Cadet 2 -65kg) qui, après cinq combats durant le week-end, remporte la médaille d’or en Pancrace et décroche l’argent en Pancrace Submission.

Assim El Abed (Catégorie -77 kg Senior B), s’offre aussi l’or en Pancrace Submission.

En catégorie cadette -55kg, Luna Chiappalone réussit à atteindre l’argent en Pancrace ainsi qu’en Pancrace et Submission.

Malheureusement, le jeune Axel Mazzieri (Catégorie Junior -77) n’a pas su s’imposer malgré deux combats d’une très grande qualité.