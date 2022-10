La Haute-Corse reste en alerte sécheresse renforcée

La sécheresse exceptionnelle qui a frappé la Corse et le reste du pays au cours de l'été se fait toujours ressentir. La majorité des nappes phréatiques de l'île ont continué de se vider ces dernières semaines et même si la saison pluvieuse approche, il est nécessaire de maintenir la limitation de la consommation d'eau pour éviter de vider les réserves des barrages et des ressources souterraines, mais aussi pour favoriser dès à présent la reconstitution des stocks pour les mois à venir.



Compte tenu de la fragilité de la situation, ce jeudi 13 octobre, le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, a reconduit l'état d’alerte sécheresse renforcée à la suite d'une réunion du comité de suivi de la ressource en eau.

En effet, sur le département la situation reste préoccupante, car les rares pluies de ces derniers temps n'ont pas suffi à inverser la tendance "sur les neuf premiers mois de l'année, nous avons eu sept mois qui ont été déficitaires en termes deprécipitations. Depuis le début de l'année, il est tombé 314 millimètres de pluie dans le département, ce qui représente 59 % de moins de la normale, ce qui est, hélas , un record depuis 1961."



Une situation d'une durée inédite

La situation hydrologique reste extrêmement fragile d'autant plus que malgré l'arrivée de l'automne, Météo France ne prévoit pas de pluies importantes avant au moins deux semaines. Le préfet, qui va donc continuer de réunir les membres du comité sécheresse pour évaluer l'évolution de la crise, a fait le choix de conserver les restrictions des usages de l’eau en Haute-Corse pour faire face à cette situation inédite. "On a vraiment eu très peu de précipitations depuis plus de deux ans et ce ne sont pas les dernières pluies, qui sont tombées il y a quelques jours, qui ont permis d'inverser la tendance. En ce moment les températures sont de l'ordre de deux degrés au-dessus de la normale. On a des nappes d'eau qui sont au plus bas." détaille Michel Prosic. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation compliquée et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec l'accord de l'ensemble des membres du comité sécheresse, de maintenir l'alerte renforcée."





"Nous ne manquerons pas d'eau potable"

Pour faire face à la sécheresse, l'État définit quatre seuils de gravité entraînant des mesures de restriction des usages de l'eau plus ou moins sévères. L'alerte renforcée, c'est le troisième niveau de vigilance sur les quatre qui évaluent les situations liées à la pénurie d'eau. Si les restrictions de ce troisième seuil se révélaient insuffisantes, le seuil de "crise" serait alors déclenché, afin de n'autoriser que les prélèvements prioritaires (alimentation en eau potable, usages en lien avec la salubrité, la santé et la sécurité.... ). "Aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, c'est une situation de vigilance et si nous mettons en place des mesures de restriction, c'est justement pour éviter d'arriver dans une situation de crise. Mais je veux rassurer d'ores et déjà tout le monde. Nous ne manquerons pas d'eau potable dans les semaines qui viennent., rassure le préfet de Haute-Corse qui appelle cependant les citoyens à une consommation raisonnable de l'eau. J 'ai autorisé la mise en service accéléré de l'unité de dessalement de Rogliano car le Cap Corse vivait une dégradation problématique du niveau de l'eau potable mais ce n'est pas le cas pour le reste du département. On sait qu'on doit tenir encore un certain nombre de jours puisque traditionnellement, en Haute-Corse, il y a des pluies à l'automne qui sont importantes et qui viendront, nous l'espérons tous, remplir les nappes phréatiques et les retenues d'eau."