La Grande Tombola de Noël d'INSEME s'étend sur deux mois

Chaque année, l'association INSEME organise sa célèbre Tombola de Noël pour collecter des fonds destinés à soutenir les personnes devant se rendre sur le continent pour des raisons médicales. L'édition précédente de cette tombola a été couronnée de succès, avec la somme record de 59 000 € récoltée, grâce à la générosité des partenaires et au dévouement des bénévoles d'A Squadra Inseme.Pour cette nouvelle édition, la vente des tickets s'étend sur deux mois. Les tickets sont actuellement disponibles dans les locaux de l'association à Ajaccio (11 rue Colomba) et à Bastia (Ancien collège de Montesoro, 7 av Paul Giacobbi), ainsi que sur les stands tenus par les bénévoles lors des marchés de Noël à travers toute la Corse. De plus, depuis 7 ans, la tombola est également accessible sur le site de son partenaire, www.corsebillet.co . Ainsi, quiconque, en Corse ou ailleurs, peut acheter un ticket d'un simple clic.Chaque ticket est vendu au prix de 3 €, et la période de vente se terminera le 31 décembre, suivi du tirage au sort le vendredi 5 janvier 2024.Plus de 120 lots sont mis en jeu, avec le premier prix étant une voiture offerte par le groupe MINICONI. Le deuxième prix consiste en un séjour pour deux personnes à Paris, comprenant les vols aller-retour offerts par Evasion Voyages et deux nuits à l'Hôtel Georges Sand *** avec petits-déjeuners. Le troisième prix offre une escapade pour deux personnes à Porto-Vecchio, incluant deux nuits au Grand Hôtel de Cala Rossa***** en demi-pension, une heure de soins, et l'accès au Spa Nucca.La liste complète des lots est disponible sur le site internet de l'association, www.inseme.org . Cette tombola est l'occasion pour les participants de gagner de formidables prix tout en contribuant à une noble cause.