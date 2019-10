C’est une aventure passionnante que le Père André-Marie (Claude Valleix) et quelques personnes férues d’histoire ont vécu au cours de ces quarante dernières années au sein de l’association Franciscorsa à Bastia, suivis aussitôt par des chercheurs de Corse et d’ailleurs.

Partir d’une pellicule comme support pour rassembler plus d’un million de microfilms sur le passé de la Corse, à partir d’archives privées peu accessibles et d’archives publiques, tel est le pari gagné par ce religieux franciscain.

Voici donc ce parcours que l’on a voulu raconter dans un colloque tenu en 2013 et dont les actes sont publiés aujourd’hui sous le titre de « La Franciscorsa, témoin de l’histoire de la Corse »





Les sujets abordés : La contribution du Père André-Marie à l’histoire de Bastia ; St-Florent au Moyen Âge ; l’architecture médiévale insulaire... ; l’emploi du sceau en Corse au Moyen Âge ; les pierres gravées en mémoire des gouverneurs génois en Corse ; contribution à la localisation des couvents franciscains au XIIIe siècle et à l’action du père Giovanni Parente en Corse ; les Franciscains en Corse au Moyen Âge, de la légende à l’histoire ; note complémentaire sur les premiers couvents franciscains en Corse ; onomastique : l’apport des actes notariés dans la constitution d’un corpus de formes anciennes ; l’histoire de l’oléiculture en Corse du XVIe au

XVIIIe siècle ; histoire et modernité de la Giustificazione della rivoluzione di Corsica ; quand la nouvelle signalétique bilingue rejoint l’histoire de Bastia ; synthèse des actes.

En complément : la bibliothèque provinciale des Franciscains de Corse ; les incunables de la BPFC ; les livres de chœur de la BPFC ; un légionnaire en bure…; dans les coulisses de l’atelier du père André-Marie ; la « bécane du père » ; le livre de chant de Stefano Allegrini d’Aregno ; l’histoire de la Franciscorsa à travers la presse ; autour d’un petit film vidéo 8 : le père André-Marie au IVe colloque d’histoire et d’archéologie de Bastia (1986) ; le couvent des Capanelle aujourd’hui.

« La Franciscorsa, témoin de l’histoire de la Corse » éditions franciscorsa (200p. + de 130 illustrations et une transcription vidéo sur youtube : https://youtu.be/cJYlypTMi3A). prix public 30 € + frais de port.

Pour tout renseignement : Association franciscorsa, maison des associations, espace Sant’Angelo, 20200 Bastia, email : associationfranciscorsa@wanadoo.fr , facebook : association franciscorsa