La Fondation de l’Université de Corse lance le Challenge Innovation "In Casa"

À partir du lundi 11 mai et jusqu’au lundi 25 mai 2020, les étudiants de l’Université de Corse souhaitant participer au Challenge Innovation In Casa pourront soumettre leur idée de projet. Il est possible de participer seul ou en équipe (idéalement 3 personnes par équipe). Les candidatures sont ouvertes à tous les étudiants de l’Université de Corse.





L’évènement aura lieu en ligne les 10, 11 et 12 juin 2020. Les étudiants seront accompagnés de coaches et de mentors qui pourront les aider en ligne à développer leur projet durant ces 3 jours de challenge.

Pour participer au Challenge Innovation In Casa, seul ou en équipe, les étudiants devront envoyer leur idée de projet par mail avant le lundi 25 mai à 12 heures à l’adresse fondation@univ-corse.fr.





Le 1er prix sera un prix de 1000 € pour chaque étudiant de l’équipe gagnante, le 2ème et le 3ème prix seront du matériels informatiques (tablettes, etc..). La Fondation de l’Université de Corse pourra remettre un prix coup de cœur.