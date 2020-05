La Flower Moon, la dernière super lune de l’année, sera visible ce jeudi soir

Dans la nuit du 7 au 8 mai la lune devrait vous sembler un peu plus imposante que d'habitude. Elle sera plus grande et plus brillante que d’habitude. Un spectacle dont il faudra profiter car nous assisterons ce soir à la dernière "super Lune " de l'année.

Un phénomène astronomique qui se produit quand ce satellite se trouve au point de son orbite le plus proche de notre planète.



