La Festa di u Legnu de Vezzani sort le grand jeu pour sa 25ème édition

C’est le rendez-vous des passionnés du bois, la Festa di U legnu revient les 23 et 24 juillet à Vezzani en Haute-Corse, après deux années blanches liées à la crise sanitaire. Depuis 25 ans, l’association A Leva, qui a pris son nom d’un ancien outil qui servait à tirer le bois, organise deux jours autour de cette matière noble.



La fête qui met en avant la filière bois se tiendra sur deux sites du village. Une soixantaine d’exposants seront regroupés comme tous les ans sur la place de l’église . Parmi eux, des luthiers, le syndicat des couteliers, des artisans travaillant du bois flotté, des granulés corses, des artisans des métiers d’arts utilisant cette matière première mais aussi des produits alimentaires comme des biscuits ou de la charcuterie.

Le deuxième site où se déroule la manifestation se situe non loin, à deux kilomètres à la fôret de Padula, reliée par les petits trains jaunes de Corte. « Cet espace consiste plutôt en la découverte de la forêt », explique Paul Foglia, président depuis 6 ans de la Festa di u legnu. Ici, les différents partenaires de l’évènements seront présents notamment l’Odarc, l’ONF, le parc régional, le lycée agricole de Sartène… qui organiseront des concours.



De nombreuses activités



Dans un but pédagogique, des démonstrations seront effectuées par les représentants de la filière notamment de l’élagage ou encore de l’abatage. Les enfants pourront se distraire avec des animations et des jeux sur le thème du bois ancien.

Le samedi soir, le groupe Petra Saetta jouera dans le village et les visiteurs auront de quoi se restaurer et boire sur place. Cette année, la manifestation sera marquée par une activité hors norme : un baptême d’hélicoptère de 8 minutes pour survoler la vallée jusqu’à la plaine.



Des conférences



Durant ces deux jours, il s’agira de réfléchir sur les enjeux de la traction animale pour le milieu naturel corse, sur les conséquences du réchauffement climatique sur l’île ou encore d’aborder la réhabilitation de la Padula.



Moment important de cette fête, la Collectivité de Corse présentera également une synthèse de la première session des « Assises de la forêt » et évoquera les réunions à venir concernant l’avenir de la filière sur l’île.

La Festa di u legnu se veut ainsi être « la vitrine de la filière », explique Paul Foglia qui estime nécessaire de « se réapproprier un savoir-faire qui faisait vivre de nombreuses familles à Vezzani ». Aujourd’hui, la Corse ne possède plus qu’une scierie pourtant elle ne manque pas de matière première.