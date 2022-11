La FALEPA Corsica se mobilise pour la Semaine européenne de la réduction des déchets

Chaque année, la FALEPA Corsica a à cœur de trouver une idée originale pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). « Nous essayons toujours faire quelque chose d’innovant et cette année on s’est dit que ce serait une bonne idée de faire un tournoi de cornhole », sourit Patrice Pellegrin, le directeur de la FALEPA Corsica.



Le cornhole, sport encore confidentiel en France, est né à la fin du XIXème siècle aux États-Unis. « Le principe c’est d’être à 8m80 et de lancer des sacs de maïs- de 400g pour les adultes et 200g pour les enfants- sur une planche avec l’objectif de les faire tomber dans un trou. Désormais, ces sacs sont parfois remplis de billes de plastique », détaille-t-il. « Ce jeu est en pleine évolution en Europe. Nous sommes sponsorisés par la fédération française de cornhole et son président s’est montré très intéressé pour que nous développions ce sport Corse », ajoute-t-il avec enthousiasme.



Afin de présenter ce jeu convivial, qui se joue aussi bien en salle qu’à l’extérieur et est adapté aux petits comme aux grands, la FALEPA Corsica s’installe ainsi dans la galerie de Carrefour Finosello à Ajaccio les 23, le 25 et le 26 novembre. « Le 1er prix du tournoi sera un cornhole d’initiation avec les sacs », dévoile Patrice Pellegrin. Depuis deux mois, le directeur de l'association a en effet souhaité faire travailler les ouvriers de son chantier d’insertion menuiserie sur la conception de cornholes made in Ajaccio, d’ores et déjà en vente. « Aujourd’hui il y a trois fabricants de cornholes en France. Nous nous sommes dits qu’il serait bien de créer cela en Corse et de pouvoir alimenter tout le Sud de la France, d’autant plus que ce sont des choses qui sont faciles à faire pour nos ouvriers d’insertion. En plus, on peut faire des planches personnalisées car nous avons des créatifs à l’intérieur de l’équipe », explique-t-il en dévoilant qu’à l’avenir il espère pouvoir utiliser des billes de plastique issues de son atelier Precious Plastic pour garnir les sacs du jeu et pourquoi pas aussi créer carrément des cornholes en plastique recyclé.



Cet évènement permettra également à la FALEPA Corsica de présenter l’ensemble de ses actions et de proposer à la vente les sapins de Noël en bois fabriqués par les ouvriers de son chantier d’insertion menuiserie, ainsi que les décorations conçues par les ouvriers de l’atelier Precious Plastic. La SERD est en effet une belle occasion de mettre en lumière les activités de l’association réparties entre plusieurs sites à Ajaccio. « Nous avons tout d’abord un atelier de récupération de meubles électroménagers et une menuiserie où on répare les meubles et où on fait des créations comme des nichoirs ou des lombricomposteurs. Nous avons aussi créé la seule filière en Corse de recyclage du plastique du début à la fin avec notre atelier Precious Plastic. Enfin, nous avons deux recycleries, dont une spécialisée pour le bricoleur. Avec ces cinq activités nous donnons une deuxième vie aux produits. Cela représente 17 salariés et trois encadrants », indique le directeur de la FALEPA Corsica. « ​Durant toute la SERD, nous organisons aussi des portes ouvertes dans tous nos ateliers pour que les gens puissent venir les visiter », précise-t-il encore.