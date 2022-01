« La Doxa du Covid », le dernier livre du chercheur Laurent Mucchielli

Originaire de par son père de Ghisoni, Laurent Mucchielli est directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'université d'Aix-Marseille. Il est aussi, entre autres, membre du Conseil de laboratoire, membre du Conseil scientifique de l’École Doctorale 355, directeur du programme de recherche « Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux », Co animateur du Séminaire de recherche "La criminalité environnementale. État des lieux et perspectives" (2020 à 2022) ou encore coresponsable du projet "L’application du droit de l’environnement : le cas des pollutions industrielles dans le bassin minier de Provence" (2020 à 2022).



​S'il vit à Bastia depuis un an, il est toujours rattaché administrativement à l'université d'Aix-Marseille et continue à travailler sur les thèmes de spécialité anciens, en particulier la prévention de la délinquance.

On l’aura compris, ses domaines de recherches concernent sociologie de la délinquance et de l’action publique, l’histoire et l’épistémologie des sciences sociales, la criminalité environnementale et la santé publique. Récemment il a mené une enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise de la Covid-19 …

En 2004, il a reçu le Prix Denis Szabo du meilleur article publié dans la revue Criminologie et en 2006 la médaille de bronze du CNRS en 2006 (Sociologie). Il est le fondateur et ancien co-directeur (1999-2009) de la Revue d’histoire des sciences humaines. Enfin, il a publié de très nombreux ouvrages et collaboré à plusieurs films.

En ce mois de janvier, il vient donc de publier cet ouvrage qui va certainement faire couler beaucoup d’encre : « La Doxa du Covid ».