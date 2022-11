La DJ corse Saint-Hilaire dans le top 100 des musiques électros avec son morceau Air Corsica

Se faire une place dans un milieu plutôt considéré masculin n’est jamais aisé pour une femme. Mais, les temps changent et évoluent heureusement permettant à certaines de vivre leurs rêves et leurs passions. C’est le cas d’Anne-Laure Saint-Hilaire avec son parcours atypique.Il faut dire qu’elle est née quasi la tête dans les nuages. Avec un grand père et un père pilote de ligne et une mère hôtesse de l’air, on aurait pu penser qu’elle se dirigerait vers un métier dans le secteur comme son frère qui a suivi les traces familiales en embrassant la profession de pilote qu’il exerce aujourd’hui sur la compagnie insulaire Air Corsica.Pour Anne-Laure, il en a été autrement, après un master en anthropologie et un diplôme pour officier dans l’industrie pharmaceutique, elle a travaillé des années en tant que visiteuse médicale. Ce sera le décès soudain de son père qui lui fera prendre un virage décisif dans sa vie il a environ une dizaine d’années. Réalisant que la vie est bien trop courte parfois, elle décidera d’arrêter son métier et de se consacrer à une passion qu’elle n’avait jamais nourri : la musique. C’est ainsi qu’elle s’est équipée et a entamé une carrière de DJ. Comme de nombreux autres de ses collègues elle a commencé à faire des animations, mais la création et le remixage de morceaux l’attiraient davantage. Son créneau : la musique électro.En effet, il y a quelques années elle a sorti un morceau original "Medea" et dernièrement deux remixes d’artistes insulaires, le « Mi Ne Vogu » de Vitalba et « In my vein » de Shangri La. Ces morceaux ont été, bien sûr, effectués avec l’accord des compositeurs d’origine et avec le soutien de labels professionnels. Aujourd’hui, « Saint-Hilaire » (qui est son nom d’artiste) sort un EP original de quatre morceaux signé par un label d’Ibiza, « Be adult music ».Derrière l’aboutissement de son travail, l’artiste a souhaité rendre plusieurs hommages. Un des morceaux de son EP s’intitule « Eli in the sky ». Ce titre est dédié à sa belle-sœur hôtesse de l’air Elisa, jeune maman décédée du Covid. Un autre morceau fait écho à celui-ci puisqu’il se nomme « Air Corsica ».« J’ai fait ce titre en pensant au morceau de Joris Delacroix et son morceau Air France, c’était un clin d’œil mais aussi et surtout une création en hommage et remerciement à notre compagnie aérienne, explique Saint-Hilaire. Le décès de ma belle-sœur a été particulièrement éprouvant pour notre famille et Air Corsica qui a employé mon père et aujourd’hui mon frère a été particulièrement prévenante. Nous avons reçu de sa part énormément de gentillesse et de soutiens. J’ai essayé de mettre beaucoup d’amour dans cet EP. J’essaye de faire une musique électro positive et organique, une invitation au voyage , à la détente, à la nature ».Ainsi, chacun peut désormais découvrir les quatre morceaux qui composent l’EP de Saint-Hilaire. Dès sa sortie, le fameux morceau Air Corsica s’est placé dans le top 100 sur la plateforme « Beatport » dédiée à la musique électro.---Pour découvrir les titres :