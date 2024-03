La DFCG Corse : Un nouveau souffle pour la finance durable

La DFCG, association nationale des Directeurs Financiers et des Contrôleurs de Gestion, s'enracine désormais en Corse pour offrir une plateforme d'échange et de développement professionnel à une communauté diverse de près de 3500 professionnels en France. De l'univers de la comptabilité à celui de l'audit et de la finance, la DFCG propose des séminaires, des activités et des conférences visant à répondre aux enjeux financiers, comptables, et de responsabilité sociale et environnementale (RSE).Le lancement du bureau Corse répond à un double impératif : offrir aux professionnels locaux un réseau dynamique pour échanger et partager des connaissances, et sensibiliser à l'importance croissante de la finance durable et responsable. Pour Sébastien Ristori, fervent défenseur de cette cause, le thème du lancement, axé sur la finance durable, s'inscrit dans un contexte crucial de transition vers des pratiques économiques plus respectueuses de l'environnement.La nouvelle directive CSRD va concerner les plus grandes entreprises ! Et par ricochet, avec ce que j’appelle « l’effet contagion », les grandes entreprises vont devoir imposer à leurs fournisseurs, souvent des TPE et des PME - Corses comprises - de se mettre à jour en termes d’indicateurs RSE et ESG pour répondre aux standards qui seront imposés aux grands groupes. Car pour être vu comme une entreprise verte, durable et responsable, il faut travailler avec des fournisseurs également verts durables et responsables. Les banquiers sont concernés : ils sont déjà amenés à construire et proposer des prêts durables aux entreprises, dont les taux d’intérêt (encore à la marge pour le moment) sont conditionnés aux atteintes d’objectifs ESG. Les commissaires aux comptes, les auditeurs, sont les premiers concernés car ils auront, dans leurs nouvelles obligations, le soin de certifier la sincérité des informations extra-financières rapportées par l’entreprise. Les directeurs financiers, qui sont concernés au premier chef par l’élaboration du reporting extra-financier, ont un rôle majeur à jouer dans la transformation des entreprises. Ce sujet est hautement d’actualité. Notre table ronde sera composée de plusieurs professionnels, dont la Société Générale, EDF et la Banque de France notamment. J’espère y retrouver bon nombre de professionnels, de professeurs et d’étudiants ! » détaille Sébastien Ristori.Le lancement du DFCG Corse aura lieu le 28 mars prochain de 18h30 à 20h à l’IAE de Corse et sera suivi d'un apéritif dinatoire. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de la DFCG pour assurer le bon déroulement de cet événement Inscription obligatoire