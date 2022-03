La DDTM de Bastia occupée par des militants nationalistes

Sur le parvis du bâtiment de la DDTM de Bastia, une dizaine de lycéens chantent quelques chansons corses, guitare à la main. Plusieurs petits groupes occupent l’espace de manière symbolique et pacifique. « Statu Francese Assassinu », « Ghjustizia è Verità », deux banderoles sont accrochées au grillage et reprennent les slogans des divers rassemblements et manifestations qui se déroulent sur toute l’île depuis le 6 mars. Des actions en soutien à Yvan Colonna, agressé le 2 mars dans la prison d’Arles.



Ce mercredi, 16 mars, premier jour de la visite du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur l’île, les militants veulent maintenir la pression sur le gouvernement en occupant plusieurs sites gouvernementaux à travers tout le territoire. « Dès ce matin, une trentaine de personnes a occupé les locaux de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Corse (DDCSPP 2B) à Borgo », indique Petru Antone Tomasi, membre de Corsica Libera présent sur place. D’autres sites, notamment le centre des impôts d’Ajaccio et la trésorerie de Sartène sont occupés pacifiquement depuis le matin. « Toutes les administrations d’État sont visées », ajoute Petru Antone Tomasi.



À l’intérieur, les bureaux sont vides. Seuls quelques employés discutent avec les militants qui ont pris possession du lieu. « Le directeur a demandé aux employés de rentrer chez eux et de poursuivre leur journée en télétravail », précise l’un d’entre eux.