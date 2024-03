La Corsica Linea annule toutes ses traversées des 11 et 12 mars

Les navires de la Corsica Linea resteront à quai lundi et mardi prochains. La compagnie maritime a en effet annoncé annuler toutes ses traversées desservant la Corse prévues sur ces deux jours « en raison d’un mouvement social », deux perturbations étant signalées en début de semaine prochaine.



Le Syndicat autonome de la marine marchande a tout d’abord déposé un préavis de grève, relatif aux craintes qui règnent autour de la nouvelle ligne que La Méridionale ouvrira début avril entre Ile Rousse et Toulon. Cette nouvelle offre pourrait, en cas de transport de fret, remettre en cause la Délégation de Service Public (DSP) pour la desserte maritime de la Corse, selon les marins. Si mercredi, la compagnie de Rodolphe Saadé avait assuré que cette nouvelle ligne se concentrerait uniquement sur le transport de passagers, cette garantie n’a pas suffi à apaiser l’inquiétude des salariés de la Corsica Linea qui ont maintenu leur préavis.



En outre, l’intersyndicale CGT, UNSA et CFDT des officiers de port a elle aussi déposé un préavis de grève nationale à compter de mardi pour une période de 24 heures reconductible. Un mouvement qui devrait être suivi aussi bien du côté des ports corses que de Marseille et qui vise à alerter sur la « période difficile » que traverse la profession dans laquelle, selon l’intersyndicale, « travailler en sous-effectifs est désormais la norme ». Une dizaine de revendications ont été transmises au Gouvernement, parmi lesquelles « l’augmentation des grilles indiciaires de tous les officiers de port » ou encore des efforts sur la formation avec notamment « l’accroissement du nombre de postes de responsables de capitainerie et de capitaines de port en chef pour rendre les fonctions plus attractives ».



Les passagers qui devaient effectuer la traversée entre la Corse et le continent avec les bateaux rouges en début de semaine prochaine vont donc devoir prendre leur mal en patience. « Des campagnes de SMS, d'appels et d’emailings sont actuellement en cours afin d'informer l’ensemble des passagers concernés par ces annulations, avec la possibilité de modification ou de remboursement sans frais supplémentaires », précise Corsica Linea.