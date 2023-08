La Corsica Linea accélère sa transition environnementale

Outre le passage au biocarburant pour certains bateaux, il rappelle ainsi que depuis le début de l’année la compagnie fait naviguer son dernier-né au Gaz naturel liquéfié qui permet d’émettre 20% de CO2 en moins. « Et nous passerons un jour au bio GNL qui permette de réduire de 80% les émissions de CO2 », révèle-t-il. Pour reste de la flotte, Pierre-Antoine Villanova annonce que des plans de transition progressifs sont déjà sur pied et conduiront certains bateaux à être alimentés au méthanol de synthèse à partir de 2027. « Pour d’autres navires, nous maintiendrons toutefois le carburant actuel, tout en améliorant leur performance énergétique, ce qui nous permettra de réduire fortement les émissions de CO2 », ajoute-t-il en relevant : « Quand on fait des choix de carburant sur une flotte existante, on va chercher quels sont la technologie et le carburant les plus adaptés navire par navire par rapport à ce que permet de faire la motorisation actuelle du bateau ».



En tout, une quarantaine de projets internes à Corsica Linea visant à sa transition environnementale doivent être menés sur 3 ans. Une manière pour l’entreprise d’afficher clairement ses ambitions à l’heure où le réchauffement climatique fait sentir son impact, particulièrement en Méditerranée. « Nous n’allons pas sauver le monde, mais nous avons notre part à jouer et nous avons une volonté d’exemplarité sur ce sujet », martèle le directeur général.