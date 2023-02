La Corse séduit au Salon des Vacances de Bruxelles

« Je peux vous reprendre une petite tranche de celle-ci ? » Erwan tend la main et pique pour la troisième fois un morceau de la fine charcuterie corse disposée sur la table, laissée à la libre dégustation des visiteurs. L’animation semble plaire, et les assiettes en carton se vident rapidement. Rien d’étonnant, car cette année, l’île est l'invité d’honneur du Salon des Vacances de Bruxelles, où elle jouit d’une exposition toute particulière. « J’ai peut-être été inspiré par la dégustation de vin local », sourit Erwan, qui repart avec quatre prospectus sous le bras. Pour Angèle Bastiani, présidente de l’Agence du tourisme de la Corse (ATC), la mission semble d'ores et déjà réussie : « on voulait leur amener des odeurs, des images, des sons, créer une ambiance pour donner aux visiteurs un avant-goût de notre île ».





Parmi les clients potentiels, certains sont simplement venus prendre des informations auprès des membres des différents offices du tourisme. Les agents d'Ajaccio, de l'Ile Rousse, ou encore de Bastia conseillent, recommandent, et répondent aux questions des visiteurs qui se pressent. Agnès, la soixantaine, réfléchit à ses prochaines vacances. « La Corse, j’y suis déjà allée en été. Et là, je me demande si je n’y retournerais pas, mais cette fois-ci en hiver », confie la jeune retraitée. « J’aime beaucoup la randonnée, il y a des paysages magnifiques à découvrir. Ça peut être la bonne période pour prendre le temps de découvrir l’artisanat local : il y aura moins de monde qu’en plein juillet ».